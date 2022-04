Gaeta, obiettivo quarto posto: la salvezza è ormai in cassaforte

Un cambio a tre giornate dalla fine e una salvezza raggiunta nonostante qualche momento non sempre semplice. Il Gaeta, ad una giornata dalla fine del campionato, ha in tasca ormai la permanenza nella categoria. L'ultima sfida di campionato, contro il Pontinia, sarà una formalità. I biancorossi, in quello che è l'ultimo appuntamento della stagione, vogliono però vincere per difendere il 4° posto e dunque chiudere la stagione in questa posizione che sarebbe più che meritata, visto il grande percorso fatto.