Gaeta, Mancone: "Contro il Terracina andremo con un pizzico di coraggio in più"

Davide Mancone, allenatore del Gaeta, si prepara al match di domenica contro il Terracina. Il derby sarà una sfida complicata ma la formazione biancorossa, complice il successo in Coppa Italia sulla Vis Sezze, è conscia dei propri mezzi. Queste le parole del tecnico, a My Soccer Player, dopo la sfida di Coppa Italia: "Queste partite giocate con spirito di sacrificio ci fanno bene come gruppo e come mentalità. Domenica avremo sicuramente un po' di coraggio in più. Vediamo anche come saranno messi quelli che hanno giocato ora che inizieremo a preparare la partita di Terracina".