Gaeta, gara rocambolesca col Vicovaro: finisce 3 a 3

Dopo due gare senza segnare, il Gaeta torna al gol: ne fa ben tre contro il Vicovaro nella 19esima giornata di Eccellenza, ma non basta. La squadra di Bellamio, infatti, non riesce ad ottenere la vittoria nonostante un alto numero di palle gol. Ad aprire le marcature è proprio la formazione di casa con Nohman al minuto 8. Sul finale di primo tempo, al 44', ecco il pareggio di Prioteasa. Nel secondo tempo ancora Gaeta con Bellante al 17' ma dopo due minuti il nuovo pareggio con Lopez. Il Vicovaro fa sul serio e dopo dieci minuti passa addirittura in vantaggio con Piacentini. Al 47, in pieno recupero, Di Vito riacciuffa il match e regala almeno un punto a Bellamio, che rimpiange anche un palo di Spirito e una traversa di Nohman.

GAETA-VICOVARO 3-3

GAETA: Zuccaro, Del Giudice (32’ pt Di Nardo) (45’ st Sigillo), Di Vito, Carnevale, Altobelli, Massa, Spirito (7’ st Barba), Panico (49’ st Galasso), Nohamn, Cavalieri (7’ st Malfetta), Bellante. A disp.: Cardoso, Vitale, Sfavillante, Perfetto. All.: Bellamio.

VICOVARO: Maiorani (7’ pt Domenici), Mauroni, Langiotti, D’Urbano (21’ st Giocondi), Lopez, Ilari (42’ pt Flatini), Canciani, Taverna (40’ st Cesarini), Prioteasa, Chavez, Piacentini (32’ st Prosperini). A disp.: Picconi, Copponi, Di Fausto, Attili. All.: Lillo.

ARBITRO: Jusufoski di Mestre.

Guardalinee: Morlacchietti e Cocciolo.

MARCATORI: 8’ pt Nohman (G), 44’ pt Prioteasa (V), 17’ st Bellante (G), 19’ st Lopez (V), 29’ st Piacentini (V), 47’ st Di Vito (G).