Gaeta, 1-0 e qualificazione agli ottavi: ribaltato il 2-1 della Vis Sezze all'andata

Basta un 1-0 al Gaeta per battere la Vis Sezze nel derby e volare agli ottavi di Coppa Italia. Dopo il 2-1 dell'andata, la formazione di Giannone si arrende al gol di Tataranno su rigore che regala la qualificazione ai suoi. Davide Mancone, allenatore del Gaeta, a My Soccer Player ha dichiarato: "Abbiamo avuto tante occasioni come quella del secondo calcio di rigore ma non si è concretizzato. Abbiamo deciso di giocare in maniera molto ordinata. La scelta era quella di essere abbastanza contenitivi e fare loro male. L'unica pecca è non aver messo a posto il primo tempo con un 2-0".

Cesare Turchini, allenatore in seconda della Vis Sezze, ha commentato così il match: "È mancata la prestazione. Nel doppio confronto abbiamo preso gol sull'ultimo pallone della partita. Nella totalità serviva un po' di attenzione nei dettagli. Poi ci siamo sciolti ma non siamo riusciti ad ottenere il pareggio".