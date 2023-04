Il Gaeta festeggia la vittoria nel derby: "Ci avete reso orgogliosi"

Un gol al 91' di Di Vito regala al Gaeta la vittoria nel derby contro l'Insieme Formia. Dopo la conquista dei tre punti, il club festeggia sui social: "La gioia di un gruppo per un risultato strappato a tempo scaduto, una squadra che non ha mai mollato in intensità e impegno nonostante gli obiettivi fossero andati. Una grande vittoria, di tutti e per tutti. Ci avete reso orgogliosi, dovete sentirvi tali. Grandi ragazzi!".