Insieme Formia, Gaita promette: "Col Budoni lotteremo dal primo all'ultimo minuto"

L'Insieme Formia è pronto ad affrontare il Budoni nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia, fase nazionale. A poche ore dall'inizio della sfida, Marco Gaita ha parlato ai microfoni di LND - My soccer player. La presentazione della gara:

“Nello spogliatoio sappiamo che partita fare e l’importanza che ha. Ce la siamo guadagnata solo con il nostro sudore. Per quanto riguarda la città, è normale che una piazza importante come Formia voglia andare avanti. Lo merita per il blasone che ha. La città dimostra il suo calore ogni domenica. Tutti noi, società, calciatori e tifosi, faremo di tutto per portare il risultato a casa”.

“A livello mentale stiamo bene. vogliamo fare la partita. C’è quel gol di svantaggio che permette loro di essere più facilitati. Anche in caso arrivasse un gol, sarebbe difficile per noi. Non ci facciamo problemi sotto questo punto di vista e dobbiamo lottare dal primo all’ultimo minuto. Non so come andrà, ma so solo che si sputerà sangue. Se la gara dovesse andare male comunque gli avversari dovranno uscire con il sangue alla bocca per vincere”.