Aprilia, Galluzzo non è più il tecnico. Il comunicato

Cambio in panchina in casa Aprilia. Dopo due anni, arriva l'addio di Giorgio Galluzzo, che non sarà più l'allenatore del club pontino dalla stagione 2022/2023. Contestualmente salutano anche il preparatore atletico Maceroni e il preparatore dei portieri Olevano. Il comunicato ufficiale:

"L’Aprilia Calcio comunica che mister Giorgio Galluzzo non siederà sulla panchina delle Rondinelle nella stagione 2022/2023. La Società intende ringraziare il tecnico per questi due anni insieme e coglie l’occasione per salutare e ringraziare anche il preparatore atletico Andrea Maceroni ed il preparatore dei portieri Christian Olevano augurando loro le migliori fortune umane e professionali".