Galluzzo: "Lavorato bene durante lo stop. In campo con determinazione"

Torna finalmente in campo l'Aprilia. Dopo uno stop di quaranta giorni dovuto al rinvio delle sfide a causa del Covid e alla pausa decisa dalla LND, la squadra pontina sfiderà oggi il Nuova Florida. Mister Galluzzo, sulle pagine del Messaggero, ha presentato il match.

"Siamo convinti con i ragazzi, in questo periodo di fermo forzato, di aver fatto un buon lavoro ma ci sono sempre incognite dopo un lungo stop di questo tipo. Abbiamo cercato di tenere alta l'intensità degli allenamenti per cercare di riprodurre il più possibile quello che può accadere durante la gara. Siamo fiduciosi di poter disputare una bella gara. Soprattutto dopo tanti giorni di lontananza dal campo sarà fondamentale l'aspetto mentale e caratteriale. I nostri avversari sono stati fermi quanto noi, hanno il vantaggio di aver giocato già, seppur ravvicinate, due partite. Le due vittorie hanno trasmetto loro fiducia. Importante è scendere in campo con determinazione e concentrazione".