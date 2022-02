Rappresentativa Serie D, convocato De Crescenzo dell'Aprilia per le selezioni

Soddisfazione in casa Aprilia per la convocazione di Gianmarco De Crescenzo, centrocampista classe 2003 chiamato dalla Rappresentativa di Serie D per il raduno di selezione. Il ritiro, in programma dal 7 al 9 febbraio 2022 a Genova, vedrà dunque tra i protagonisti il giovane Gianmarco, impiegato in pianta stabile dalla prima squadra dell'Aprilia. Il comunicato del club:

