C.S. Primavera, ufficiale il ritorno di Gianmatteo Gazzi: il comunicato

Gianmatteo Gazzi torna a casa. Come ha comunicato con una nota ufficiale il C.S. Primavera, il giocatore è tornato a vestire la maglia del club pontino dopo aver iniziato la stagione attuale con il Nettuno e con il Sprv Velletri. Il capitano sarà a disposizione di mister Polverini già domani contro l'Atletico Lodigiani. Il comunicato del club:

"Grande ritorno in maglia CSP di Gianmatteo Gazzi dopo che aveva iniziato l'attuale stagione con il Nettuno e con il Spqv Velletri. La sua esperienza e la sua lunga militanza con questi colori tornerà assai utile per la stagione in corso. Uomo leader, uomo spoiatoio, giocatore sempre al servizio del collettivo. Già da domani sarà a disposizione di mister Dario Polverini per l'incontro casalingo contro l'Atletico Lodigiani. TUTTO il Centro Sportivo Primavera gli fa un grande in bocca al lupo. BEN RITORNATO in famiglia Gianmatteo".