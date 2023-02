Insieme Formia, Gioia: "Grazie ai ragazzi, a Pernice e al suo staff"

Dopo la conquista della Coppa Italia di Eccellenza con il suo Insieme Formia contro la Luiss, mister Gioia ha parlato ai microfoni di Gazzetta Regionale.

"L'emozione è indescrivibile. Questa gente si merita solo cose belle. Questa Coppa la dedico a mio padre che non c'è più, è tutta sua. Poi alla mia famiglia, alla società, a questa gente".

"Io non possono far altro che ringraziare i ragazzi. Si sono messi a disposizione, hanno subito creduto nel nostro progetto. Il merito va a loro, non hanno avuto nessun dubbio quando proponevamo qualcosa".

"Approfitto per ringraziare Gennaro Pernice che ha portato fin qui i ragazzi e tutto il suo staff. Se siamo arrivati fin qui è tutto merito suo".

"Adesso godiamoci questa splendida Coppa con la gente, poi penseremo alle prossime sfide e al Terracina".