Insieme Formia, Gioia si presenta: "Prime impressioni positive"

Dopo l'esonero di mister Pernice, la panchina dell'Insieme Formia è stata affidata a Roberto Gioia. Il tecnico, ai microfoni del club, ha parlato così:

"Ho visto un gruppo che ha voglia di lavorare, con molta disponibilità in quello che chiedo. Le prime impressioni sono assolutamente positive. Conosco la squadra, qualcosa ho visto tramite televisione e qualcosa di persona. Le idee sono molto chiare".

"Capisco il momento, so che non abbiamo margini di errore. Dobbiamo metterci sotto, non abbiamo tempo per sbagliare. Con i ragazzi già qualcosa ci siamo detti, dobbiamo pensare assolutamente al Tor Sapienza perché sono punti fondamentali. Andremo poi a Nettuno con voglia e consapevolezza: è una partita importantissima per tutti, c'è grande voglia di arrivare fino in fondo".