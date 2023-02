Insieme Formia, Gioia: "Noi penalizzati, chiediamo più rispetto"

Contro il Ferentino l'Insieme Formia non è riuscito a strappare punti, nonostante le tante occasioni create. A condannare i pontini, un rigore inesistente concesso nei minuti finali ai padroni di casa. Ai microfoni di Tuttocampo, mister Gioia ha parlato così:

"Faccio fatica a commentare le ultime prestazioni. Partite in cui abbiamo creato tanto e concesso ancora meno, venivamo dalla trasferta di coppa con il Budoni in cui ci siamo sentiti fortemente penalizzati. Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione di ieri, stanno lavorando tanto e bene, continuando così i risultati arriveranno".

"Credo ci voglia più rispetto per l'Insieme Formia, per la città, per una piazza che ha un grande blasone. Veniamo da due episodi clamorosi: a Budoni il loro difensore si è sostituito al portiere, ieri contro il Ferentino è stato inventato un rigore ai nostri danni. Siamo stufi. Vivere per l'ennesima volta un torto arbitrale è davvero difficile da digerire".

"Ora pensiamo a mercoledì, prepariamo la gara con attenzione e con la voglia di provare a regalare altre gioie ai nostri tifosi".