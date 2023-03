Insieme Formia, Gioia verso la Coppa Italia: "Non deluderemo i nostri tifosi"

A "Sport in Oro", Roberto Gioia, tecnico dell'Insieme Formia, ha parlato alla vigilia della sfida d'andata con il Campobasso, valida per i quarti di Coppa Italia. Le parole dell'allenatore:

"Voglio sottolineare che è davvero un onore per noi rappresentare la nostra Regione sul piano nazionale e non c’è dubbio che affronteremo una corazzata che merita altre categorie… In questo tipo di partite, le motivazioni vengono da sole, ma i tifosi, al di là del verdetto del campo, devono apprezzare il nostro sforzo. Abbiamo una rosa corta per giocare ogni tre giorni ed in questa fase sto facendo un piccolo turn-over cercando di non togliere i nostri punti fermi. Dobbiamo giocarci la sfida contro la compagine molisana con serenità davanti al nostro pubblico che sarà molto presente al Parisio e sono consapevole che i ragazzi non deluderanno i nostri sostenitori”.

“Pensiamo ad una partita alla volta, quindi cominceremo a pensare alla gara casalinga contro la Fonte Meravigliosa a partire da giovedì dopo la sfida contro il Campobasso. Domenica avremo un’altra gara importante in cui non dovremo fallire l’obiettivo dei tre punti, perché vorrebbe dire allontanarsi dalla zona play-out… Siamo molto concentrati sulla partita contro i rossoblù ma sarà comunque importante dosare le forze in questa fase. Non c’è dubbio che domenica dobbiamo fare bottino pieno ma prima vogliamo fare una bella partita con il Campobasso per poterci giocare la qualificazione alle semifinali nella gara di ritorno del 22 marzo al Nuovo Romagnoli, che è senz’altro uno stadio di categoria superiore”.

“Al momento solo Djalo sarà assente per squalifica. Speriamo di recuperare qualche altro elemento che è alle prese con qualche acciacco“.