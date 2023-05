Insieme Formia, Gioia traccia un bilancio: "Mesi difficili ma belli"

La stagione dell'Insieme Formia è terminata sul campo del Sora, già promosso in Serie D da più di due mesi. Non è stato un anno semplice per la società pontina, che ha dovuto fare i conti con un cambio di allenatore a metà anno e con un campionato spesso al di sotto delle aspettative. Nel bilancio, però, anche una Coppa Italia d'Eccellenza conquistata con Roberto Gioia in panchina, che sui social ha voluto ringraziare il popolo del Formia:

"Sono stati mesi difficili, ma belli, questa è l'immagine che resterà per sempre dentro di me, vedere tanta gente felice mi riempie di orgoglio, GRAZIE A TUTTI".