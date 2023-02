Insieme Formia, Gioia: "Sconfitta immeritata, c'è rammarico"

L'Insieme Formia perde sul campo del Budoni nell'andata del match degli ottavi di Coppa Italia. Un risultato, 1-0, che lascia però tutto aperto in vista del ritorno. Mister Gioia, al termine della sfida, ha parlato così a SportGaetano:

“Dispiace che si perda una partita del genere, dispiace soprattutto che ci sia stato negato un rigore che è sembrato evidente. Al di là di quanto accaduto, siamo sempre stati in partita, senza mai soffrire, ed al pari di quanto accaduto già domenica in campionato siamo stati puniti su una delle rare puntate offensive dei nostri avversari. Adesso toccherà a noi segnare e ribaltare il discorso qualificazione, ma del resto avremmo dovuto far gol anche in caso di parità; ma ripeto che il rammarico più grande è quello di aver perso senza averlo affatto meritato”.