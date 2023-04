Insieme Formia, Gioia: "Infortuni e squalifiche verso il Colleferro. Tra i convocati..."

L'Insieme Formia è attesa dal match contro il Colleferro dopo la vittoria sull'Audace del turno infrasettimanale. Alla vigilia, mister Gioia, ha parlato ai microfoni di 'Sportpontino'.

"Mercoledì è stata una partita per noi fondamentale, mettere tre punti in classifica era il nostro obiettivo. Adesso pensiamo alla partita di domenica. Per domani abbiamo qualche infortunio e squalifica quindi abbiamo aggregato qualcuno della Juniores e va bene così. Qualcuno di loro già lo conosco e ho avuto modo di vederlo in questo periodo. Abbiamo deciso di aggregarli a noi".

"Domani partita complicata contro un'ottima squadra. I ragazzi hanno voglia di continuare a fare bene quindi entreremo con la voglia di portare a casa il risultato. Sappiamo delle difficoltà".

"Colleferro di categoria superiore per certi elementi. Sappiamo della loro forza ma siamo pronti per la partita di domani. Abbiamo qualcuno fuori ma ormai è da tempo che è così. Vediamo se dopo la sosta riusciamo a mettere dentro qualcuno".