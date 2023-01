Insieme Formia, Gioia: "Abbiamo dato tutto per andare in finale"

Al ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'Insieme Formia batte il Nettuno e vola in finale. Grande soddisfazione per Roberto Gioia, tecnico del club, che ha parlato così dopo la sfida:

"Era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati da quando sono arrivati. La prima cosa che mi hanno chiesto è di arrivare in finale. Bravi i ragazzi, veramente bravi, sono andati oltre ogni ostacolo e stanchezza fisica. Hanno dato tutto per andare in finale e ci siamo riusciti".

"Questo è un gruppo importante, hanno voglia di lavorare e si sono messi subito a disposizione. Sapevano che i tifosi e la società ci tenevano tantissimo a questa competizione e oggi hanno dato tutto quello che avevano e non avevano per raggiungere l'obiettivo. Per adesso dedichiamo questa vittoria ai tifosi".

"Gabionetta deve dare ancora di più e lo sa, io lo prendo in giro dicendogli che ancora non ha fatto gol, deve lavorare di più. Stiamo sulla buona squadra, sta riprendendo campo ed è fondamentale. Durazzo è un ragazzo importante per noi, può giocare in più ruoli e ce lo teniamo stretto"