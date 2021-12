Giudice Sportivo, le decisioni in merito all'11esima giornata di Eccellenza

Con un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Romano Caltagirone, ha diramato le decisioni in merito all'11esima giornata di Eccellenza, disputata lo scorso 28 novembre.

Squalifica per due giornate effettive di gara per Santarelli Paolo, tecnico del Morolo, che non seguirà dunque in panchina la sfida contro il Gaeta di domenica prossima. L'allenatore è stato sospeso "Per aver rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive".



Squalificati, inoltre, per una giornata effettiva di gara, i giocatori Giulio Di Razza (Città di Anagni), Jacopo Camilli (Ferentino), Roberto Criscuolo (Sora): i tre club saranno impegnati domenica prossima rispettivamente contro Audace 1919, Lupa Frascati e Atletico Lazio.