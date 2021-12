Promozione Girone E: gli squalificati della 10a giornata

Ernesto Milia, Giudice Sportivo, ha diramato il comunicato in merito alle gare del 28 novembre. Assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Romano Caltagirone, il Giudice ha preso le seguenti decisioni riguardo alla 9a giornata di Promozione, Girone E.

Due giornate di squalifica per Christian Federico (Ceccano) e una per Sylvain Kanku (Alatri Calcio), Mirko Matteo (Latina Borghi Riuniti), Mauro Ciccarelli, Andrea Di Raimo (Cos Latina), Vincenzo Compagnone (Ceccano), Emanuele Parisella (Hermada), Riccardo Piccirilli (Anitrella).

Federico e Compagnone (Ceccano) salteranno dunque la sfida contro il Monte San Biagio, Mirko Matteo (Latina Borghi Riuniti) non ci sarà contro l'Atletico Pontinia, Di Raimo e Piccirilli saranno assenti in Anitrella-Cos Latina. Per Parisella, invece, assenza contro il Roccasecca.