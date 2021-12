Giugliano Calcio-Insieme Formia 2-1: sconfitta per Starita

L'Insieme Formia esce sconfitto contro la capolista Giugliano Calcio. Nella 14esima giornata di Serie D Girone G, la squadra pontina scende in campo contro il club campano, in testa alla classifica in solitaria. A sbloccare il match sono proprio i padroni di casa con Cerone, al 45'. Nella ripresa la squadra di Starita accorcia le distanze con Camilli ma solo due minuti dopo, al 13' del secondo tempo, Rizzo segna la rete del 2 a 1.

0 punti, dunque, per l'Insieme Formia, che resta nelle parti basse della classifica, con soli 9 punti in 14 gare.

MARCATORI: 45' Cerone (G), 11' st Camilli (lF), 13' st Rizzo (G)

GIUGLIANO: Baietti, Ceparano, Poziello C., Cerone, Rizzo, Gladestony, Caiazzo, Gentile, Abonckelet, Mazzei, Abreu. All. Ferraro.

INSIEME FORMIA: Zizzania, Bozzaotre, Gentile, Carbone, Ioio, Pirolozzi, Di Vito, Gargiulo, Simonetti, Zonfrilli, Camilli. All. Starita.

ARBITRO: Nigro

ASSISTENTI: Pacifici, Jordan