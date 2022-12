Aprilia, Guarino: "Esordio in prima squadra frutto del lavoro"

LAprilia è tornata ai 3 punti, battendo il Monterotondo Scalo 2-1. Oltre alla vittoria, il club pontino può festeggiare l'esordio del centrocampista classe 2005 Alessio Guarino. Da 10 anni all’Aprilia, Guarino è entrato in campo al 30’ del secondo tempo al posto di Innocenti. Ai microfoni del club, ha raccontato l'emozione del debutto.

“La prima emozione che ho percepito è stata sicuramente l’ansia perché non ero abituato a giocare partite di così tanta importanza ma allo stesso tempo non vedevo l’ora che arrivasse questo momento. Questo esordio per me è stato il frutto di molti sacrifici e di tanto lavoro svolto in questi anni”.

“Il mio obiettivo era sicuramente quello di arrivare a giocare in serie D con la società che mi ha cresciuto. Per quanto riguarda il mio percorso ci sono stati degli alti e bassi dove magari trovavo poco spazio, poi con la fiducia dei mister e con l’impegno sono riuscito ad arrivare al mio obiettivo”.

“Le mie caratteristiche principali sono sono l’aggressività la forza nelle gambe, sono bravo con tutti e due i piedi e comunque mi piace impostare il gioco dal basso ma anche inserirmi e provare a segnare. Per quanto riguarda le caratteristiche su cui migliorare sono sicuramente l’irruenza alcune volte eccessiva e magari avere anche un po’ più di personalità per giocare più tranquillo. Il mio sogno è ovviamente continuare a giocare a calcio ad alti livelli e magari un giorno giocare nel professionismo per levarmi molte soddisfazioni dato che il calcio è la mia vita”.