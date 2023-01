Aprilia, il giovane Guarino in prova alla Lazio

Un'occasione importante nella carriera di Alessio Guarino, giovane dell'Aprilia, in questi giorni in prova alla Lazio. Il centrocampista classe 2005 è stato notato dagli osservatori biancocelesti, che lo hanno chiamato per un provino di due giorni a Formello. Il giovane ha la possibilità di mostrare tutte le sue doti, sperando in un futuro in maglia biancazzurra, che non sia quella del club pontino. Dopo l'esordio in prima squadra lo scorso 27 novembre contro il Real Monterotondo, per Guarino c'è adesso una delle occasioni più importanti della sua giovane carriera.