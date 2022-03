Promozione Girone E: i risultati della 21esima giornata

Dopo un weekend di stop, torna in campo la Promozione con il girone E. Nel turno infrasettimanale, valido per la 21esima giornata, il Monte San Biagio ha confermato la prima posizione in classifica, vincendo 5 a 0 sul Roccasecca. Pari invece tra Hermada e Guarcino e Latina Borghi Riuniti e Montenero. L'Anitrella ha battuto 1 a 0 il Lirinia, così come il Colosseo ha vinto contro il Lenola. Sconfitta per l'Atletico Pontinia sul campo del Ceccano. Ko anche per la Virtus Faiti contro il Tecchiena. Rinviata invece la gara tra Nuovo Cos Latina e Alatri.

Hermada - Sport Guarcino 2-2

Lirinia Academy - Anitrella 0-1

Latina Borghi Riuniti - Montenero 0-0

Monte San Biagio - Roccasecca 5-0

Real Cassino Colosseo - Città di Lenola 2-1

Ceccano - Atletico Pontinia 2-1

Polisportiva Tecchiena - Virtus Faiti 1-0

Nuovo Cos Latina - Alatri RINVIATA