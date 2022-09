Il campionato incombe, Riccardi e Giannini completano la rosa del Latina

Serie C Girone C

L'arrivo di Flavio Giannini, portiere classe 2000, completa definisce la batteria portiere e completa la rosa nerazzurra alla vigilia di campionato, che inizierà domenica 4 settembre, ore 20.30, allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Oltre 130 presenza in Serie D, la maggior parte nell' Ostiamare prima delle esprienze in Sicilia con FC Messina e Giarre. Grande reattività tra i pali, per lui ecco l'esperienza nei professionisti.

E' il quarto giocatore che sale dalla Serie D dopo Sannipoli (Trastevere), Fabrizi (Avezzano) e Di Mino, quest'ultimo rientrato dal prestito a Chieti.

Si tratta del penultimo arrivo, dopo quello del centrocampista Alessio Riccardi, il 2001 molto quotato nelle giovanili della Roma, che cerca definitamente di lanciasi nel calcio professionstico, dopo il veloce trascorso in Serie B a Pescara.

Dall'inizio della sessione di mercato, la qualità della rosa a disposizione di Di Donato, è progressivamente salita e adeguata ad un campionato di maggiore spessore.

Stesso discorso anche per la società che si è ulteriormente strutturata, sia a livello di prima squadre che settore giovanile. Confermati anche il main sponsor Distretti Ecologici (contratto triennale) e 4Winds, come back sponsor.

Appuntamento per i tifosi domani 2 settembre alle 19, con la presentazione ufficiale dello store del club situato in pieno centro città, in via Eugenio di Savoia 41. Durante l?inaugurazione dello store, a cui parteciperanno i calciatori nerazzurri, saranno presentate alla città e agli sportivi anche la nuove maglie ufficiali della stagione 2022/23.

Rosa e numeri di maglia

1 Matteo Cardinali

3 Antonio Esposito

5 Andrea Giorgini

6 Stefano Amadio

7 Lorenzo Amadio

8 Daniel Sannipoli

9 Cristian Carletti

10 Andrea Tessiore

11 Lorenzo Rosseti

12 Flavio Giannini

13 Eros De Santis

14 Christian Barberini

16 Mattia Di Mino

19 Alessandro Celli

20 Alessandro Rossi

21 Tommaso Nori

22 Alessandro Tonti

23 Alessandro Bordin

24 Lorenzo Carissoni

27 Andrea Esposito

29 Luca Fabrizi

30 Alessio Riccardi

75 Fabio Cortinovis

77 Marco Teraschi

99 Francesco Margiotta