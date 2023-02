Aprilia, un punto in Sardegna: 0 a 0 con l'Ilvamaddalena

Un pareggio per 0 a 0 per l'Aprilia nella 24esima giornata di Serie D. Una gara, quella dello "Zichina", dove i padroni di casa sono scesi in campo con un atteggiamento troppo remissivo, concedendo spazi all'Aprilia e accendendosi solamente nel finale di gara, spaventando i pontini con il palo su punizione di Cacheiro al 90′. La squadra di Mariotti ha giocato una gara aggressiva nel primo tempo e attenta nella ripresa. La prima occasione del match è arrivata dopo appena sei minuti con il lancio dalle retrovie per Gjuci, bravo a controllare: attento però Lobrano. Chance alla quale appena un minuto dopo hanno risposto gli avversari con Altolaguirre. Al 28' grande occasione per Murgia, vicinissimo ad un gran gol, così come Capuano al 29' dalla lunga distanza. Al 40' e al 43' ancora Aprilia, ancora Capuano, senza però riuscire a trovare la rete del vantaggio. Alla ripresa, al 58' ancora una chance per Murgia dalla distanza, seguita da buoni spunti della squadra di casa, mai realmente pericolosa fino al 90', con il palo colpito. Tra le due formazioni è terminata dunque 0 a 0: restano invariate le distanze, con l’Ilvamaddalena che sale a 26 punti contro i 28 dell’Aprilia.