Indomita Pomezia-Centro Sportivo Primavera 1-3: super rimonta!

Finisce anche per il Centro Sportivo Primavera la 29esima giornata di Eccellenza girone B. Al Campo di Selva dei Pini di Pomezia, i pontini battono l'Indomita in un match emozionante: il tabellino finale recita 3 a 1 per la squadra ospite, in grado di ribaltare il risultato nel secondo tempo. A passare in vantaggio, al 7', erano stati infatti i padroni di casa. Una prima frazione dunque portata interamente avanti dall'Indomita Pomezia ma seguita da un secondo tempo di grande carattere della squadra di Polverini. Al 57' il gol del pari firmato da Montella, con il raddoppio dello stesso arrivato al 66'. Dopo nove minuti, il tris a firma di Giurelli. 3 punti importantissimi che convincono soprattutto per la grande reazione.

INDOMITA POMEZIA-CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 1-3

MARCATORI: 7' Italiano, 57' 66' Montella, 75' Giurelli