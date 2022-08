L'Insieme Formia annuncia Perchaud

Dopo l'ufficialità della partecipazione al campionato di Eccellenza, vista la riduzione di squadre in Serie D, l'Insieme Formia prosegue il mercato. L'ultimo colpo messo a segno riguarda Thomas Perchaud, attaccante di origini francesi che ha alle spalle esperienze al Tolosa, nelle giovanili, e in Eccellenza. Quest'anno avrebbe dovuto giocare con il Nuova Florida, in Serie D in Italia, salvo poi cambiare idea. Il comunicato ufficiale:

"La società Insieme Formia comunica di essersi assicurata le prestazioni di Thomas Perchaud, attaccante francese nato il 5 gennaio 1998 (24 anni), alto 183 cm per 78 kg, cresciuto nelle giovanili del Tolosa e con esperienza in Italia con Real Siti (Eccellenza Puglia) dove ha realizzato 18 reti, aveva iniziato la preparazione con il Team Nuova Florida (serie D) salvo poi scegliere Formia. Attaccante con il fiuto del gol, dotato di una buona tecnica. È stata superata la concorrenza di altre società di serie D arriva a Formia con la voglia di abbracciare il progetto della società".