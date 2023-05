Insieme Formia, il saluto emozionato dei tifosi al ds Di Marco: "Possiamo solo dirti grazie"

Un lungo post sui social per salutare Filippo Di Marco, direttore sportivo che dopo l'ultima gara stagionale darà l'addio all'Insieme Formia dopo una stagione combattuta. Tante difficoltà ma anche tante gioie nell'anno del club pontino, che ha conquistato una storica Coppa Italia d'Eccellenza. I tifosi della società biancazzurra, su Instagram, hanno salutato così il direttore:

"Anche le storie più belle hanno una fine; Filippo Di Marco è un giovane direttore sportivo, che dopo aver avuto una carriera da giocatore non giusta del suo grandissimo talento (a 15 anni fu il primo in Italia ad ottenere il permesso speciale per giocare) ha deciso di lanciarsi nel mondo sportivo, ma quello dei cosiddetti "piani alti".

Arriva a Formia dopo diverse esperienze, tra cui quella con l'Atletico Lazio nella quale Di Marco aveva allestito una grande squadra, fermata solo da problemi societari non a lui collegabili. Dov'eravamo rimasti? Formia. Formia. Formia. Città che immediatamente ha scolpito il cuore del direttore, che ha immediatamente cucito i colori biancoazzurri nel suo petto facendo di tutto per onorare questa magnifica città. Non è stata una stagione semplice, ma è stata una stagione STORICA. Il direttore infatti ha riportato a Formia una Coppa Italia che mancava in città da 16 anni, scrivendo anche una pagina meravigliosa in Coppa Nazionale. Ma non è solo dal successo sportivo che si giudica una persona, Filippo Di Marco infatti ha letteralmente piantato le sue radici a Formia, sempre presente agli allenamenti e non solo quelli della prima squadra, ma sempre presente anche alle partite delle squadre giovanili, mostrando la sua attenzione ai giovani ed il suo splendido attaccamento al Formia. Chi ama questi colori, li amerà per sempre, consapevole che Formia entra nel cuore e non esce più.

A Di Marco viene da dire solo una cosa, GRAZIE.

Grazie per averci portato la Coppa.

Grazie per le emozioni.

Grazie per le parole.

Grazie per aver esultato accanto ai tifosi in ogni partita.

Grazie di esser sempre stato presente.

Grazie di averci provato.

Grazie.

Con la speranza che le nostre strade possano rincontrarsi ancora una volta; Formia sarà sempre casa sua.

Buona Fortuna Direttore, possa avere le migliori fortune nella sua carriera".