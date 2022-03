Insieme Formia-Afragolese 2-3: che beffa! Sconfitta in rimonta

Beffa per l'Insieme Formia nella 24esima giornata di Serie D. Dopo essere passata in vantaggio per due volte, con Zanfrilli e Simonetti, la squadra di casa viene rimontata con i gol - tutti nel secondo tempo - di Esposito, Longo e Van Ransbeeck nel finale. Dopo la rete del vantaggio del Formia, arrivata all'11' con Zanfrilli, gli ospiti provano a reagire e lo fanno con Celiento, che tenta la conclusione al volo. Al 37' arriva il raddoppio dei pontini con Simonetti: finisce proprio 2 a 0 il primo tempo. Al 50' Longo si presenta sul dischetto ma il portiere avversario para: arriva in velocità Esposito che batte in rete. L'Afragolese ci prova ancora e si rende pericolosa nuovamente ma non arriva il gol del pari. Al 68' la gara cambia: viene espulso Ioio e il Formia resta in 10. Al 74' Celiento serve un cross per Longo che mette in rete la palla del 2 a 2. Sul finale, contropiede micidiale con Longo ancora protagonista, che serve una palla perfetta per Van Ransbeeck: palla sotto l'incrocio e vantaggio.

INSIEME FORMIA-AFRAGOLESE 2-3

MARCATORI: 11' ZANFRILLI, 37' SIMONETTI, 50' ESPOSITO, 74' LONGO, 80' VAN RANSBEECK