Insieme Formia, i tifosi salutano l'ex allenatore Ballarò: "Riposa in pace"

Uno strisicone per ricordare Alfredo Ballarò. I tifosi dell'Insieme Formia, in occasione dell'ultimo impegno casalingo della stagione, hanno voluto salutare l'ex tecnico del club pontino, che nella stagione 1990/1991 guidò la formazione biancazzurra portandola fino in Serie C2. L'allenatore è scomparso pochi giorni fa: anche il club aveva dedicato un pensiero alla famiglia. Nello striscione esposto dalla Curva Coni contro il Gaeta, si legge: "Ballarò riposa in pace".