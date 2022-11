L'Insieme Formia vince in campo e fuori

Una goleada in campo, un bel gesto fuori. L'Insieme Formia, nella domenica in cui ha battuto per 5 a 1 la Vigor Perconti, ha donato una maglia da gioco autografata all'associazione Centro Laila, nella sezione di Formia, partecipando con rappresentati della squadra all'evento di beneficenza "La festa siamo noi". Presenti il direttore Di Marco e due giocatori, Camara e Jawara.

La nota del club: "Con i volontari del Centro Laila (sez. Formia) per l'evento "La festa siamo noi". Un pomeriggio emozionante, con i nostri calciatori Camara e Jawara che hanno donato una maglia da gioco autografata dalla squadra. In rappresentanza della società di patron Anelli anche il direttore Filippo Di Marco e Monica Lupo (Educatrice professionale Comunità Insieme). Un onore essere presenti, una grande gioia vivere il momento con i bimbi del centro".