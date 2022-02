Insieme Formia-Carbonia Calcio 2-1: 3 punti pesantissimi

3 punti pesantissimi. L'Insieme Formia batte il Carbonia in casa nella 20esima giornata di Serie D, Girone G, e torna a sperare. A passare in vantaggio è proprio la squadra sarda con Aloia al 23'. Alla ripresa ci pensa Gargiulo, dopo solo un minuto, a pareggiare i conti. Al 49' Camilli su rigore sigla il 2 a 1 che vale la vittoria. I pontini salgono così a 13 punti in classifica, staccando momentaneamente il Sassari Calcio Latte Dolce a 12 e appunto il Carbonia, a 9. Al contrario degli avversari, però, il club di Fratena ha disputato tutte le 20 gare, mentre il Sassari è fermo a 17 e il Carbonia a 18. I recuperi, dunque, potrebbero dire tanto sulla lotta salvezza. Oggi, però, non è tempo di pensare alla classifica: l'Insieme Formia si gode il ritorno alla vittoria, che mancava da novembre.

INSIEME FORMIA-CARBONIA 2-1

MARCATORI: 23' Aloia (C), 46' Gargiulo (IF), 49' Camilli, rig. (IF)