Insieme Formia-Carbonia 2-1: pontini ai playout!

I sogni di salvezza dell'Insieme Formia proseguono. I pontini vincono lo spareggio contro il Carbonia - giocato su campo neutro - e continuano a sperare nella permanenza nella categoria. Ad aprire le marcature Camilli, dopo appena nove minuti. Nel secondo tempo il raddoppio firmato da Niang, al 53', mentre al 64' la rete dei sardi con Padurario, che spaventa la squadra di Starita ma non cambia molto ai fini del risultato finale. Ai playout contro l'Atletico Uri, infatti, andrà la squadra pontina, che si giocherà il tutto per tutto proprio nella prossima sfida. Carbonia che invece finisce in Eccellenza.

INSIEME FORMIA-CARBONIA 2-1

MARCATORI: 9' Camilli (IF), 53' Niang (IF), 64' Padurario (C)