Insieme Formia-Cassino 1-1: Simonetti evita la sconfitta

Un gol al 68' per evitare la sconfitta. L'Insieme Formia trova un pareggio nella 15esima giornata di Serie D Girone G contro il Cassino: un punto che non rispecchia a pieno la gara, condotta dai padroni di casa per larghi tratti, ma che certamente evita la beffa. Buona, infatti, la prestazione del club pontino, che crea molto ma è poco concreto sotto porta, sbagliando tanto. Molto cinico, invece, il Cassino, che al 36' passa in vantaggio con Bellante. La rete di Simonetti al 23' del secondo tempo evita al Formia di uscire dallo stadio senza punti: finisce 1 a 1. Un buon punto in ottica salvezza per il club di Starita, che deve proseguire su questa strada per sperare quantomeno nei playout.

MARCATORI: 36' pt. Bellante, 23' st. Simonetti

ARBITRO: Ceriello

ASSISTENTI: Mirarco, Caldarola