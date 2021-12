Insieme Formia-Cynthialbalonga 1-1: beffa finale per Starita

Beffa finale per l'Insieme Formia. In campo contro il Cynthialbalonga nella 13esima giornata di Serie D Girone G, i ragazzi di Starita trovano il gol del momentaneo 1 a 0 al minuto 7 del secondo tempo con Carbone e conducono in vantaggio per tutta la ripresa. Gli avversari però non abbassano la testa e al 92' Roberti trova la rete del pari. Un solo punto guadagnato, dunque, per la squadra pontina, che sale a 9 in classifica in 13 sfide.

MARCATORI: 7' st F. Carbone (I), 47' st F. Roberti (C)



INSIEME FORMIA: N. Zizzania, M. Gentile, F. Carbone, C. Ioio, B. Di Vito, S. Baglione, A. Gargiulo, F. Simonetti, M. Zonfrilli, M. Camilli, V. Mancino

A disp. O. Niang, C. Tramonto, G. Mincione, V. Bozzaotre, L. Ricciardi, G. Durazzo

All. Starita Luca

CYNTHIALBALONGA: F. Tocci, L. Franco, F. Pompei, G. Santoni, F. Sevieri, A. Di Emma, M. Angelilli, D. Di Cairano, F. Roberti, D. Alessandro, L. Nanni. A disp. D. Santilli, G. Colacicchi, M. Ferlicca, V. Manzo, T. Luciani, G. Esposito, A. Barbarossa, A. Gagliardini

All. Tiozzo Luca

ARBITRO: Aldi

ASSISTENTI: Ingenito, Laici