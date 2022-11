Insieme Formia, il ds: "Con il Certosa vittoria importante. Dobbiamo avere fame"

L'Insieme Formia batte il Certosa nell'undicesima gara di Eccellenza e festeggia. Dopo una prima parte di stagione altalenante, infatti, i ragazzi di Pernice sembrano aver trovato l'equilibrio perfetto, come dimostrano i risultati. Al termine della sfida, ai microfoni di Tuttocampo, il ds Di Marco ha parlato così: "Era una partita dove l'approccio alla gara sarebbe stato determinante, lo sapevamo bene e le nostre sensazioni hanno trovato subito conferma. Abbiamo tenuto il campo occupando in maniera ordinata e precisa tutte le zone di gioco, con una lettura della partita minuziosa e accurata di mister Pernice".



"Abbiamo tenuto un buon ritmo per gran parte della gara aiutandoci tanto in mezzo al campo e tra i reparti. Con questa vittoria non abbiamo fatto assolutamente nulla, sia chiaro, lo spirito di sacrificio e soprattutto l'umiltà devono essere alla base della squadra che voglio. C'è ancora tanto da dimostrare e molto lavoro da fare".



"Conosco pregi e difetti di ogni nostro calciatore e per me viene prima l'uomo e poi l'atleta. Dobbiamo avere fame e continuare il nostro percorso, siamo una squadra giovane che sta giocando con un classe 2006 fisso in campo, non ci possiamo permettere di abbassare mai la guardia o di allenarci con meno intensità, pretendo sempre il massimo soprattutto negli allenamenti. La voglia di battagliare su ogni campo ci deve accompagnare per trasformare buone prestazioni in ottimi risultati. Dobbiamo avere sempre fame".