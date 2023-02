Insieme Formia, Gioia verso la Coppa Italia: "Grande attesa, non sarà una partita normale"

L'Insieme Formia è pronto alla finale di Coppa Italia contro la Luiss, in programma il 1 febbraio sul campo neutro di Artena. Alla vigilia, mister Gioia ha parlato così ai microfoni del club:

"È una partita attesa da parte di tutti, la città, la società, i tifosi... Non possiamo dire che sarà una partita normale, non lo sarà sia per noi che per la Luiss. Credo che sotto l'aspetto mentale arriviamo bene a questa partita. I ragazzi sono pronti, faranno una grande gara. Gli episodi possono girare da una parte dall'altra ma siamo pronti".

"Sicuramente Gabionetta non sarà della partita. Gli altri saranno tutti a disposizione. Tutti possono dare una grossa mano. Abbiamo provato a recuperarlo per domani ma faremo bene sicuramente senza di lui".