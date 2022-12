L'Insieme Formia alza la voce: "Palesemente penalizzati dall'arbitraggio"

Dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Colleferro, l'Insieme Formia alza la voce e protesta per due episodi: un rigore assegnato contro e un gol annullato ai pontini. Il duro comunicato:

"L’Insieme Formia, con grande rammarico, si ritrova a dover commentare due episodi che, nella partita di ieri, hanno palesemente penalizzato la formazione biancazzurra.

Ci riferiamo nello specifico al rigore assegnato - in modo alquanto generoso - ai nostri avversari: analizzando le immagini trasmesse in diretta streaming dalle telecamere dell’app MYSP si nota, dapprima, la partenza dell’attaccante avversario in posizione di probabile fuorigioco e, nel prosieguo dell’azione la rovinosa caduta dello stesso, che alla ricerca del pallone colpisce con la gamba il difensore formiano che nel frattempo ferma la sua corsa per evitare il contatto.

Il secondo episodio prende in oggetto il gol annullato sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Geronimo Viscovich: in questo caso non riusciamo davvero a capire cosa abbia originato il fischio arbitrale in quanto, come si evince dal video, non si riscontrano azioni tali da generare la decisione del Direttore di gara. Visionando l’azione crediamo sia impossibile avere un’altra chiave di lettura dell’evento.

Non è nel nostro stile fare polemica o alimentare lamentele, rispettiamo il risultato maturato sul campo e la prestazione dei nostri avversari, accettando le decisioni adottate dagli Ufficiali di gara, ma non possiamo restare in silenzio difronte all’ennesimo episodio “sfortunato”, un errore di valutazione che costa caro.

L’Insieme Formia non intende avviare ricorsi o intraprendere iniziative ufficiali, chiediamo solo dialogo e collaborazione, al fine di evitare in futuro tali incertezze che, nel corso della stagione, possono pesare seriamente sugli obiettivi di una società sportiva".