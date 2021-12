Insieme Formia, primo allenamento con Fabio Fratena

Dopo la dimissioni spontanee di Luca Starita, che hanno colto di sorpresa la società, la scelta dell'Insieme Formia è ricaduta su Fabio Fratena. Un profilo d'esperienza, quello del tecnico, che avrà ora il compito di far risalire il club di Serie D lungo la classifica, che al momento vede i pontini penultimi. Le dimissioni di Starita sono arrivate proprio in seguito all'ultimo ko stagionale, quello contro la Torres: il match in terra sarda è terminato 4 a 0 e ha portato l'allenatore alla difficile decisione. Ora, però, è tempo di aprire un nuovo capitolo. Il 27 dicembre la squadra si è ritrovata in campo per il primo allenamento post natalizio, e il primo con il nuovo mister.

"Primo allenamento con la squadra per il nostro nuovo mister Fratena. Forza Formia!" si legge nel post della società, che ha condiviso con i tifosi alcuni scatti dal campo.