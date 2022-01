Insieme Formia, arriva il difensore Ferretti: il comunicato

Un nuovo rinforzo per l'Insieme Formia. Il club di Serie D Girone G ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Johad Ferretti. Si tratta di un innesto importante, con un passato ad alti livelli. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Genoa e del Milan, per poi passare in Serie C, dove ha indossato la maglia di vari club. Per lui anche un'esperienza in Serie D alla Ternana.

Il comunicato ufficiale: "La SSD Insieme Formia è lieta di comunicare di aver perferzionato l'ingaggio del difensore italo-francese Johad Ferretti. Trattativa fortemente voluta da DS Del Borgo, il classe '94 ha sempre militato nei professionisti a partire dalla Primavera del Genoa e del Milan, per passare, in serie C, con Benevento, Spal, Matera, Albinoleffe, Cremonese, Teramo, Gubbio e Turris. Inoltre il forte difensore vanta una permanenza in B alla Ternana, dove ha collezionato 11 presenze. Benvenuto a Formia!"