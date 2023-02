Insieme Formia, notte magica: esplode la festa in piazza! - VIDEO

È una notte indimenticabile quella appena vissuta dall'Insieme Formia, che nella giornata del 1 febbraio ha portato a casa la Coppa Italia di Eccellenza, un trofeo che mancava dal 2007. Un successo voluto e raggiunto con spirito di sacrificio, impegno e tanto sudore, nell'intero percorso e a maggior ragione in finale, contro la Luiss di Guglielmo Stendardo, che non ha abbassato la testa nonostante l'inferiorità numerica. Dopo aver festeggiato sul campo del Comunale di Artena, la squadra di Gioia ha raggiunto Formia, dove centinaia e centinaia di tifosi sono scesi in piazza con fumogeni e sciarpe per omaggiare i nuovi campioni a suon di cori.