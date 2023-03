Insieme Formia, Cabrera fa esplodere il Parisio al 94'!

Tre punti al cardiopalma per l'Insieme Formia, che contro il Fonte Meravigliosa vince 3 a 2 all'ultimo istante. Ad aprire le marcature ci pensa Buglia al 16'. Il vantaggio però dura poco: ci pensa Adiko al 25' a pareggiare i conti. Finisce così in parità il primo tempo. Alla ripresa, dopo venti minuti, Petronzio mette in rete la palla del 2 a 1 ma anche questa volta la gara torna presto in equilibrio: al 73' Maresca pareggia per il 2 a 2. Seguono venti minuti di fuoco e proprio allo scadere, al 94', Cabrera insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione. Un gol che fa esplodere di gioia il Parisio.

Insieme Formia-Fonte Meravigliosa 3-2

Marcatori: 16' Buglia, 25' Adiko, 67' Petronzio, 73' Maresca, 94' Cabrera