Gioia guarda al futuro: "All'Insieme Formia anche l'anno prossimo? A disposizione"

Roberto Gioia, tecnico dell'Insieme Formia, è pronto a traghettare il club in queste ultime gare stagionali. A salvezza ormai archiviata, la formazione pontina si prepara a sfidare il Gaeta. Alla vigilia del match, a Sportpontino, il mister ha parlato anche di futuro: "Con questa società alle spalle ci saranno solo cose positive in futuro. Io conoscendo il presidente e tutta la dirigenza so per certo che si proverà a fare qualcosa di meglio nonostante quest'anno sia comunque arrivata una Coppa Italia e un quarto di finale nazionale e una salvezza con quattro giornate d'anticipo. La squadra era in zona playout e per bravura dei ragazzi, ne siamo usciti. Conferma? Questo è un discorso che va fatto con la società. Il presidente lo sa, io sono a disposizione. Se dovessi essere confermato sarei disponibile, altrimenti augurerei il meglio a loro".