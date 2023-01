Gabionetta: "All'Insieme Formia subito a mio agio. Tifosi fondamentali"

La vittoria contro il Nettuno ha regalato all'Insieme Formia il passaggio del turno di Coppa Italia. Uno dei migliori in campo è stato Gabionetta, che al termine del match ha parlato così:

"In campionato ci sono alti e bassi ma arrivare in finale di Coppa Italia aumenta il morale della squadra e dei tifosi. Siamo contenti di come sia andata questa partita, è iniziata male ma siamo riusciti a riprenderla".

"È sempre difficile arrivare a metà campionato, i ragazzi mi hanno messo subito a mio agio. Sono più grande di loro, ho trovato un gruppo sano".

"I tifosi sono importanti, spero continuino a seguirci anche in campionato anche se non stiamo andando in campionato. Siamo arrivati in finale ma abbiamo bisogno di loro anche in campionato".