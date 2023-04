Insieme Formia, Gioia: "Pronti per il Gaeta. Siamo salvi ma questa è una gara a sé"

A Sportpontino, il tecnico dell'Insieme Formia Roberto Gioia parla alla vigilia della sfida di campionato contro il Gaeta, valida per la penultima giornata.

"Io credo che ci sia tanto da chiedere a questa partita. Da quando siamo arrivati abbiamo sempre avuto una tifoseria eccezionale e vorremmo regalare questa ultima soddisfazione. Per la sfida abbiamo tutti a disposizione tranne Gabionetta. Ci siamo allenati bene e vogliamo far bene. Non ho dubbi sotto l'aspetto del risultato ma è chiaro che poi le partite sono fatte di episodi".

"Il Gaeta ha fatto un grande campionato. Si erano ritrovati su, c'era sicuramente voglia di rimanere. Credo che comunque abbiano fatto molto bene".

"Con questa società alle spalle ci saranno solo cose positive in futuro. Io conoscendo il presidente e tutta la dirigenza so per certo che si proverà a fare qualcosa di meglio nonostante quest'anno sia comunque arrivata una Coppa Italia e un quarto di finale nazionale e una salvezza con quattro giornate d'anticipo. La squadra era in zona playout e per bravura dei ragazzi, ne siamo usciti. Conferma? Questo è un discorso che va fatto con la società. Il presidente lo sa, io sono a disposizione. Se dovessi essere confermato sarei disponibile, altrimenti augurerei il meglio a loro".