Insieme Formia, ultima in casa: calciatori sotto la curva a fine partita | VIDEO

L'ultima gara casalinga di questa stagione termina con una sconfitta per l'Insieme Formia, che si arrende solamente in pieno recupero al Gaeta. Al Parisio passano proprio gli ospiti guidati da Bellamio, con una grande rete dell'ex Di Vito al 91'. Un gol che in ottica classifica cambia poco e niente: le due formazioni pontine erano infatti già salve e l'unica posta in palio, nel match odierno, era la soddisfazione per la vittoria di un derby. A fine partita, i giocatori del Formia si sono recati sotto la curva per applaudire i tifosi e prendersi a loro volta l'applauso per una stagione che, se in campionato non ha regalato grandi gioie, ha portato una Coppa Italia.