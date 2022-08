Insieme Formia, per il centrocampo c'è Gaita

Ancora un innesto per l'Insieme Formia, che questa volta mette a segno un colpo per il centrocampo. Il club ha annunciato l'arrivo di Marco Gaita, che può ricoprire più ruoli in mediana. Dopo un passato nelle giovanili del Benevento e poi con Agropoli e Virtus Avellino, ora arriva a Formia, dove darà una mano con l'obiettivo di riportare la società in Serie D.

