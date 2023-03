Insieme Formia, Gioia: "Ringrazio i ragazzi uno ad uno. Vittoria da uomini"

Una vittoria al fotofinish per l'Insieme Formia nel match contro il Fonte Meravigliosa. Al termine della sfida, ai microfoni di My Soccer Player, mister Gioia ha parlato così:

"Non posso far altro che ringraziare tutti i ragazzi, uno a uno. Vincere questa partita è stato veramente difficile, contro una buona squadra e con una squadra, la mia, che non ce la faceva più. Vincere una partita così, all'ultimo secondo, vuol dire che questi sono uomini".

"Le vittorie aiutano a riposarsi meglio. Ne approfitto per fare i complimenti a tutto il mio staff. Grazie a loro molti ragazzi la domenica escono bene e poi giocano in Coppa. Adesso ci riposiamo qualche giorno, finalmente abbiamo una settimana per recuperare".