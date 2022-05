Insieme Formia-Giugliano 0-5: passa la capolista

Dura sconfitta per l'Insieme Formia nella 31esima giornata di Serie D, girone G. Il club pontino ha perso 5 a 0 contro il Giugliano, capolista del gruppo. Ad aprire le marcature Ferrari al 17', con il raddoppio arrivato appena due minuti dopo con Poziello. Nel primo tempo, i campani non si placano e segnano non solo il tris con Ferrari ma anche il poker con De Rosa. Nel secondo tempo, il sigillo finale con Zanon al 77'. Termina dunque 5 a 0, con la squadra di Starita che resta a 26 in classifica, superata ora dal Lanusei.

INSIEME FORMIA-GIUGLIANO 0-5

MARCATORI: 17' Ferrari, 19' Poziello R., 37' Ferrari, 43' De Rosa, 77' Zanon